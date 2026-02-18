Verzekeringsmerk Aegon verdwijnt komende maanden uit Nederland

UTRECHT (ANP) - Het verzekeringsmerk Aegon verdwijnt de komende maanden volledig uit Nederland. Verzekeraar ASR die de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van zijn branchegenoot enkele jaren terug overnam, liet woensdag weten klaar te zijn met de integratie met Aegon Nederland. Voor de laatste hypotheek- en pensioenklanten stopt ASR uiterlijk 2 juli met het gebruik van de naam Aegon, hun product gaat dan over op het ASR-label.

ASR kijkt volgens topman Jos Baeten terug op een sterk 2025. De resultaten verbeterden onder meer door groei bij de pensioentak. Net als rivaal NN Group profiteerde ASR van de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Door de veranderingen zijn er meer pensioenfondsen die bij de verzekeraars aankloppen om hun pensioenuitvoering te regelen.

Ook gunstig voor ASR was dat er relatief weinig grote weergerelateerde schades waren. Daardoor hoefde de verzekeraar minder aan schadeclaims uit te keren.

Voor ASR zijn de resultaten aanleiding om een nieuwe aandeleninkoop aan te kondigen. Daarmee is in totaal 190 miljoen euro gemoeid.