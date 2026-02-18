ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verzekeringsmerk Aegon verdwijnt komende maanden uit Nederland

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 9:07
anp180226062 1
UTRECHT (ANP) - Het verzekeringsmerk Aegon verdwijnt de komende maanden volledig uit Nederland. Verzekeraar ASR die de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van zijn branchegenoot enkele jaren terug overnam, liet woensdag weten klaar te zijn met de integratie met Aegon Nederland. Voor de laatste hypotheek- en pensioenklanten stopt ASR uiterlijk 2 juli met het gebruik van de naam Aegon, hun product gaat dan over op het ASR-label.
ASR kijkt volgens topman Jos Baeten terug op een sterk 2025. De resultaten verbeterden onder meer door groei bij de pensioentak. Net als rivaal NN Group profiteerde ASR van de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Door de veranderingen zijn er meer pensioenfondsen die bij de verzekeraars aankloppen om hun pensioenuitvoering te regelen.
Ook gunstig voor ASR was dat er relatief weinig grote weergerelateerde schades waren. Daardoor hoefde de verzekeraar minder aan schadeclaims uit te keren.
Voor ASR zijn de resultaten aanleiding om een nieuwe aandeleninkoop aan te kondigen. Daarmee is in totaal 190 miljoen euro gemoeid.
loading

POPULAIR NIEUWS

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

74825058_m

Waarom psychologen adviseren om met deze 5 typen mensen te breken

Schermafbeelding 2026-02-17 155859

Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

ANP-539348031

‘Ik heb spijt van mijn nieuwe auto: al dat vreselijke gepiep!’

229202427_m

Ons lijf is nooit bedoeld om ultrabewerkte voedingsmiddelen te verwerken

ANP-550142103

Femke Kok maakt korte metten met mensen die zeuren over de opmerking van haar coach

Loading