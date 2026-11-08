FT: Anthropic koopt stroomopwekking voor AI-datacenters

SAN FRANCISCO (ANP) - Anthropic heeft een deal gesloten om zijn AI-datacenters van stroom te voorzien, meldt de Financial Times. Het Amerikaanse AI-bedrijf achter chatbot Claude betaalt 3,4 miljard dollar aan het Amerikaanse OnePWR Solutions voor gasgestookte generatoren. Volgens FT is het de grootste bekende aankoop van stroomopwekkingsapparatuur door een AI-bedrijf.

De investering van Anthropic laat zien hoe grote AI-bedrijven meer controle willen krijgen over de infrastructuur achter de AI-activiteiten. AI-bedrijven maken gebruik van gespecialiseerde energiebedrijven voor hun stroom. Maar de vraag is zo groot dat Anthropic ervoor kiest om de tussenpersoon over te slaan en de productie van stroom zelf in handen te nemen. Het AI-bedrijf heeft voor de komende jaren al 895 miljard dollar gereserveerd voor datacenters en de uitbreiding van infrastructuur.

Anthropic gaat mogelijk deze maand naar de beurs en dat zou een van de grootste beursgangen ooit kunnen worden.