FT: Carglass-moeder Belron werkt aan beursgang Amsterdam

Economie
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 17:53
LONDEN (ANP) - Belron, het moederbedrijf van Carglass, werkt aan een beursgang in Amsterdam, waarbij de waardering van het bedrijf meer dan 30 miljard euro bedraagt. Dat meldt de Financial Times. De zakenkrant had eerder dit jaar al gemeld dat Belron voorbereidingen treft voor een beursgang in Amsterdam of New York. Nu is dus gekozen voor het Damrak, aldus bronnen tegen de Financial Times.
Belron is 's werelds grootste bedrijf voor reparatie en vervanging van autoruiten. De onderneming is voor iets meer dan de helft eigendom van het Belgische D'Ieteren Group, dat onder meer actief is met de import van auto's. De rest is in handen van andere investeerders zoals de Amerikaanse investeringsmaatschappij Clayton, Dubilier & Rice.
De Financial Times stelt dat het om een van de grootste Europese beursgangen in jaren kan gaan. Mogelijk zou die tegen het einde van dit jaar kunnen plaatsvinden. Een definitief besluit is echter nog niet genomen.
