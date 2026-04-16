ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze paarse hype verovert hippe koffiebars: is ube de nieuwe matcha?

tips
door Jeannette Kras
donderdag, 16 april 2026 om 17:55
263565089_m
In Londen is het al een hit: felpaarse koffie en cocktails op basis van ube, een wortel die vooral bekend is uit de Aziatische keuken. Wat begon als een visuele sensatie op sociale media, groeit nu uit tot een serieuze trend. Ketens als Starbucks en Costa Coffee introduceerden vorige maand al hun eigen ube-dranken.
Ube – een paarse yam met een romige, nootachtige en licht zoete smaak die doet denken aan kokos en vanille – wordt door trendwatchers al bestempeld als “de nieuwe matcha”. De hype is niet uit het niets ontstaan: in de Verenigde Staten en Australië brak ube eerder al door, waarna de vraag wereldwijd snel toenam. In de Filipijnen, waar de knol vaak vandaan komt, hebben boeren moeite om de vraag bij te benen.

Vaste waarde in Aziatische desserts

Hoewel het ingrediënt voor velen nieuw voelt, is ube al decennialang een vaste waarde in Oost-Aziatische desserts. Dat beaamt Noa Wang, eigenaar van cocktailbar Bar Lotus in Oost-Londen. Sinds de opening in 2024 serveert zij ube-cocktails, waaronder een dessertachtige mix met witte chocolade, rum en ube-room. “Het is voor veel Aziatische mensen pure nostalgie”, zegt ze in Britse krant The Guardian. “Maar voor anderen is het juist iets nieuws. De kleur trekt aandacht, maar de smaak – zacht, romig en subtiel zoet – maakt dat mensen blijven terugkomen.”
Die visuele aantrekkingskracht speelt een cruciale rol. Volgens marktonderzoeker Regina Maisevičiūtė-Haydon van Mintel is ube “uitermate fotogeniek” en daardoor ideaal voor platforms als TikTok. Bijna de helft van de Britse consumenten zegt weleens een drankje te hebben gekocht na het online te hebben gezien.
Ook chef Bettina Campolucci Bordi ziet de populariteit exploderen. “Het is echt een rage, vergelijkbaar met matcha een paar jaar geleden”, stelt ze. Ze verwerkt ube onder meer in tiramisu en pannenkoeken. “Het is nieuw, speels en visueel aantrekkelijk, paarse desserts zie je nu eenmaal niet elke dag.”
Bron: The Guardian

Lees ook

Wat Matcha is en hoe je het zetWat Matcha is en hoe je het zet
De Matcha-hype uitgelegd: Hoe gezond is het felgroene theepoeder nu echt?De Matcha-hype uitgelegd: Hoe gezond is het felgroene theepoeder nu echt?
Dit zijn de 8 meest misleidende producten van het jaar: seizoensgroente uit Peru en 0,007% matcha in Lipton MatchaDit zijn de 8 meest misleidende producten van het jaar: seizoensgroente uit Peru en 0,007% matcha in Lipton Matcha
loading

POPULAIR NIEUWS

1st-time

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

211630780_m

Meisje (11) verkracht door Bredase jongens van 13 en 14, beelden gedeeld op social media

us_debt_trend

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

254699561_m

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

shutterstock_2674414387

Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken

Loading