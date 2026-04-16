Deze paarse hype verovert hippe koffiebars: is ube de nieuwe matcha?

In Londen is het al een hit: felpaarse koffie en cocktails op basis van ube, een wortel die vooral bekend is uit de Aziatische keuken. Wat begon als een visuele sensatie op sociale media, groeit nu uit tot een serieuze trend. Ketens als Starbucks en Costa Coffee introduceerden vorige maand al hun eigen ube-dranken.

Ube – een paarse yam met een romige, nootachtige en licht zoete smaak die doet denken aan kokos en vanille – wordt door trendwatchers al bestempeld als “de nieuwe matcha”. De hype is niet uit het niets ontstaan: in de Verenigde Staten en Australië brak ube eerder al door, waarna de vraag wereldwijd snel toenam. In de Filipijnen, waar de knol vaak vandaan komt, hebben boeren moeite om de vraag bij te benen.

Vaste waarde in Aziatische desserts

Hoewel het ingrediënt voor velen nieuw voelt, is ube al decennialang een vaste waarde in Oost-Aziatische desserts. Dat beaamt Noa Wang, eigenaar van cocktailbar Bar Lotus in Oost-Londen. Sinds de opening in 2024 serveert zij ube-cocktails, waaronder een dessertachtige mix met witte chocolade, rum en ube-room. “Het is voor veel Aziatische mensen pure nostalgie”, zegt ze in Britse krant The Guardian. “Maar voor anderen is het juist iets nieuws. De kleur trekt aandacht, maar de smaak – zacht, romig en subtiel zoet – maakt dat mensen blijven terugkomen.”

Die visuele aantrekkingskracht speelt een cruciale rol. Volgens marktonderzoeker Regina Maisevičiūtė-Haydon van Mintel is ube “uitermate fotogeniek” en daardoor ideaal voor platforms als TikTok. Bijna de helft van de Britse consumenten zegt weleens een drankje te hebben gekocht na het online te hebben gezien.

Ook chef Bettina Campolucci Bordi ziet de populariteit exploderen. “Het is echt een rage, vergelijkbaar met matcha een paar jaar geleden”, stelt ze. Ze verwerkt ube onder meer in tiramisu en pannenkoeken. “Het is nieuw, speels en visueel aantrekkelijk, paarse desserts zie je nu eenmaal niet elke dag.”