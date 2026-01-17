FT: Carglass-moederbedrijf Belron werkt aan plannen beursgang

LONDEN (ANP) - Belron, het moederbedrijf van Carglass, werkt aan plannen voor een beursgang. Dat meldt Financial Times. Volgens bronnen tegen de Britse zakenkrant wordt daarbij gekeken naar een notering in New York of Amsterdam. Belron is 's werelds grootste bedrijf voor reparatie en vervanging van autoruiten.

Volgens Financial Times zijn er de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met zakenbanken om de beursgang te begeleiden. Die zou tegen het einde van dit jaar kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Belron, met zijn wortels in Zuid-Afrika, is naar eigen zeggen actief in veertig landen op zes continenten met ongeveer 30.000 werknemers en jaarlijks meer dan 16,6 miljoen klanten. Naast Carglass heeft Belron de Britse dochter Autoglass en het Amerikaanse Safelite.

Belron is voor iets meer dan de helft eigendom van het Belgische D'Ieteren Group, dat onder meer actief is in de import van auto's. De rest is in handen van andere investeerders.