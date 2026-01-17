Motorcoureur Benavides wint Dakar Rally op twee seconden

YANBU (ANP) - Motorcoureur Luciano Benavides heeft op spectaculaire wijze de Dakar Rally gewonnen. De Argentijn begon met een achterstand van ruim drie minuten op Ricky Brabec aan de laatste etappe, maar zag de Amerikaan 7 kilometer voor de finish een verkeerde afslag nemen. Brabec kwam in Saudi-Arabië na dertien etappes van in totaal 4748 kilometer uiteindelijk twee seconden te kort voor een derde eindzege.

De dertiende etappe ging over een parcours van slechts 105 kilometer. Brabec had in de slotfase van de rit nog een voorsprong van 22 seconden op Benavides, maar maakte vervolgens een navigatiefout. De Amerikaan eindigde als tweede in het algemeen klassement. De Spanjaard Tosha Schareina werd derde.