ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: Duitse regering wil bouw fregatten Damen helemaal schrappen

Economie
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 10:29
anp240626115 1
LONDEN (ANP) - De Duitse regering wil de bouw van zes fregatten, een opdracht oorspronkelijk gegeven aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen Naval, helemaal schrappen. Dat meldt de Financial Times op basis van twee bronnen.
Leden van de Bondsdag en vertegenwoordigers van de industrie zouden dinsdag op de hoogte zijn gesteld. Volgens de zakenkrant wil Berlijn nu acht kleinere Meko A-200 fregatten voor zijn marine gaan kopen.
Toen de bouw van de zes F126-fregatten door Damen Naval grote vertraging en kostenoverschrijding opliep, besloot de Duitse regering het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. Dat zou deze zomer gebeuren. De bouw van de zes fregatten zou 12,8 miljard euro gaan kosten.
Het is niet het enige project van Damen dat problemen heeft. Eerder dit voorjaar werd bekend dat de oplevering van ASW-fregatten voor de Nederlandse en Belgische marine jaren vertraging gaat oplopen. Ook worden ze veel duurder.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026

generated-image (2)

Dit zijn de sterkste legers van Europa

shutterstock_2768385875

Waarom brood net zo ongezond kan zijn als chips

172238498_m

Nederlanders overschatten vaak hoe duur een autovakantie is: dit kost het echt

147687822_m

Zie je dit icoontje op je Android? Let dan goed op of er geen kwaadwillenden meekijken

shutterstock_2685461775

Zoveel verdient een 65+ gemiddeld in 2026

Loading