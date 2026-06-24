FT: Duitse regering wil bouw fregatten Damen helemaal schrappen

LONDEN (ANP) - De Duitse regering wil de bouw van zes fregatten, een opdracht oorspronkelijk gegeven aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen Naval, helemaal schrappen. Dat meldt de Financial Times op basis van twee bronnen.

Leden van de Bondsdag en vertegenwoordigers van de industrie zouden dinsdag op de hoogte zijn gesteld. Volgens de zakenkrant wil Berlijn nu acht kleinere Meko A-200 fregatten voor zijn marine gaan kopen.

Toen de bouw van de zes F126-fregatten door Damen Naval grote vertraging en kostenoverschrijding opliep, besloot de Duitse regering het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. Dat zou deze zomer gebeuren. De bouw van de zes fregatten zou 12,8 miljard euro gaan kosten.

Het is niet het enige project van Damen dat problemen heeft. Eerder dit voorjaar werd bekend dat de oplevering van ASW-fregatten voor de Nederlandse en Belgische marine jaren vertraging gaat oplopen. Ook worden ze veel duurder.