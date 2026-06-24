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Premier Spanje verdedigt zich in parlement na corruptieschandalen

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 10:25
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MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zich in het parlement verdedigd na een reeks corruptieschandalen. Hij weerspreekt beschuldigingen van de oppositie dat er sprake is van een grootschalig probleem binnen zijn regering, nadat afgelopen week zijn voormalige rechterhand een jarenlange gevangenisstraf kreeg en het paspoort van zijn vrouw werd afgepakt.
"Bepaalde actoren in de politiek en de media proberen zaken door elkaar te halen", zei Sánchez. "Ze proberen zo de mensen in verwarring te brengen, om de indruk te wekken dat er sprake is van wijdverbreide corruptie. Die bestaat niet."
Oud-minister José Luis Ábalos werd maandag veroordeeld tot 24 jaar cel voor omkoping en verduistering bij de inkoop van mondkapjes. Sánchez zei nooit iets van zijn wanpraktijken te hebben geweten "en ik zou ze nooit hebben getolereerd". Ook noemde hij het innemen van het paspoort van zijn vrouw Begoña Gómez buitensporig. Zij wordt vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik.
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