FT: Nissan zoekt nieuwe aandeelhouder nu Renault belang afbouwt

YOKOHAMA (ANP) - Nissan zoekt met spoed een nieuwe aandeelhouder, nu de langdurige partner Renault zijn belang in de noodlijdende Japanse autofabrikant aan het afbouwen is. "We hebben twaalf tot veertien maanden om te overleven", heeft een hooggeplaatste ingewijde bij Nissan gezegd tegen de Financial Times.

De alliantie met Renault dateert uit 1999 toen de Franse autofabrikant Nissan van een dreigend faillissement redde. Renault had lange tijd zo'n 43 procent van de aandelen van het Japanse bedrijf in handen. Inmiddels is dat teruggebracht tot net geen 36 procent. Renault heeft vorig jaar aangekondigd dat belang op termijn verder af te bouwen naar 15 procent.

Volgens bronnen van de Britse zakenkrant wil Nissan een stabiele langetermijnaandeelhouder zoals een bank of verzekeraar om een deel van Renaults huidige aandelenbelang over te nemen. Nissan kampt echter met dalende autoverkopen in belangrijke markten China en de Verenigde Staten. Daarbij is de winst gekelderd door een toename van de kosten. Iets dat ook niet helpt is dat Donald Trump binnenkort weer president wordt van de Verenigde Staten, aangezien hij hogere invoerheffingen heeft aangekondigd.

Banen schrappen

Nissan kondigde eerder deze maand al aan wereldwijd 9000 banen te schrappen, oftewel ongeveer 7 procent van het personeelsbestand. Daarmee wil het bedrijf geld besparen. Volgens de laatste berichten wil het concern tevens zijn productie in de VS terugbrengen. Ook werkt Nissan aan een intensievere samenwerking met Honda op het gebied van elektrische voertuigen en softwaretechnologie.

"Dit gaat moeilijk worden", aldus de hooggeplaatste bron die de Financial Times aanhaalt. Uiteindelijk is het volgens hem toch belangrijk dat Nissan zijn verkopen in de Verenigde Staten en China opvoert, omdat daar veel geld valt te verdienen. Bij het bedrijf zou ook niet worden uitgesloten dat Honda een deel van Nissans aandelen koopt. "Alle opties" zouden worden overwogen. Nissan zelf wilde geen commentaar geven aan de zakenkrant.

De alliantie met Renault kwam in de afgelopen jaren al onder zware druk te staan na de ondergang van voormalig leider Carlos Ghosn. Ghosn was topman van zowel Renault als Nissan en voorzitter van de alliantie van de concerns. In 2018 werd hij afgezet als topman en gearresteerd in Japan vanwege vermeend financieel wangedrag bij Nissan. Eind 2019 ontsnapte hij op spectaculaire wijze uit Japan en vluchtte via Turkije naar Libanon.