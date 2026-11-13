FT: Nvidia polst topman chipontwerper Arm als opvolger van Huang

SANTA CLARA (ANP) - Nvidia heeft topman Rene Haas van chipontwerper Arm Holdings benaderd als mogelijke nieuwe topman, meldt Financial Times. Het Amerikaanse chipconcern moet op zoek naar een nieuwe topman na het vertrek van Jensen Huang. De medeoprichter van Nvidia stapte op als hoogste baas van het bedrijf na onthullingen over meerdere affaires, waaronder een verhouding met een vermeende Chinese spion.

Haas werd eerder al genoemd als mogelijke opvolger. De Amerikaan geeft sinds 2022 leiding aan de Britse chipontwerper. Haas was in het verleden al zeven jaar werkzaam voor Nvidia en heeft een sterke relatie met Huang en een aantal bestuursleden van Nvidia, meldt FT.

Andere kanshebbers om Huang op te volgen zijn financieel directeur Colette Kress en vicepresident Ian Buck van Nvidia. Kress is sinds het vertrek van Huang interim-topvrouw van het chipconcern. Ook topvrouw van AMD, Lisa Su, en hoofd hardware bij Apple, Johnny Srouji, worden genoemd.