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EU en E5 vertegenwoordigen Europa in gesprekken vrede Oekraïne

Samenleving
door anp
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DUBLIN (ANP) - Vertegenwoordigers namens de EU en van de zogeheten E5 (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen) zullen worden afgevaardigd om Europa te vertegenwoordigen in toekomstige onderhandelingsgesprekken over vrede in Oekraïne. Dat zijn EU-leiders vrijdag overeengekomen op een informele top in Dublin, meldt voorzitter van de EU-leiders António Costa op een persconferentie.
Er komt dus niet één afvaardiging die Europa vertegenwoordigt in de gesprekken. Dat is iets waar meerdere EU-landen en ook Oekraïne wel op aandringen.
Wie de EU gaat vertegenwoordigen, is nog niet duidelijk. EU-buitenlandchef Kaja Kallas pleit ervoor dat zij en Costa de aangewezen personen zijn om dat gesprek namens de EU te voeren.
Moskou
"We zullen ons als een Europees team inzetten", zei Costa. "De veiligheid van Europa begint bij de veiligheid van Oekraïne."
Bij de vorige onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten in Abu Dhabi zaten de Europese vertegenwoordigers aan de zijlijn. Het ging toen om afgevaardigden van de Europese Commissie, de Europese Raad, VK, Frankrijk, Duitsland en Italië.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde donderdagavond dat Europa aanwezig zal zijn bij de volgende onderhandelingsronde. Dat deed hij na een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Jared Kushner en Steve Witkoff in de Ierse hoofdstad. Kushner en Witkoff kwamen direct uit Moskou, waar ze met de Russische president Vladimir Poetin de aanwezigheid van de Europese afvaardiging hebben besproken.
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