FT: overleg VS-EU in aanloop ontmoeting Trump en Von der Leyen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Functionarissen van de Europese Unie en de Verenigde Staten voeren "intense" handelsgesprekken in aanloop naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zondagmiddag in Schotland. Dat meldt zakenkrant Financial Times.

Von der Leyen vloog zaterdagavond naar Glasgow. De ontmoeting met Trump vindt aan het einde van de middag plaats op zijn golfbaan in Turnberry in het zuidwesten van Schotland. Naar verluidt komen ook de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick en handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer naar Turnberry.

De EU probeert een handelsdeal met de VS te sluiten voordat de deadline van 1 augustus afloopt. Trump zei vrijdag nog dat hij de kans op een deal op 50-50 schat.