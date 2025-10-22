ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: Washington werkt aan nieuwe studie naar geneesmiddelenprijzen

Economie
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 11:04
anp221025132 1
LONDEN (ANP) - De Amerikaanse regering bereidt een nieuw onderzoek voor naar de geneesmiddelenprijzen in de Verenigde Staten. Die studie maakt mogelijk de weg vrij voor een nieuwe golf van importheffingen in de farmaceutische industrie, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.
Washington zou met de studie willen nagaan of handelspartners van de VS te weinig betalen voor geneesmiddelen. Trump heeft herhaaldelijk geklaagd dat andere landen minder betalen dan de VS voor medicijnen en heeft aangegeven maatregelen te zullen nemen tegen landen die weigeren de prijzen gelijk te trekken.
Ozempic, het populaire afslankmiddel van het Deense Novo Nordisk, kost in de VS bijvoorbeeld 936 dollar voor een maandvoorraad, maar slechts 147 dollar in Canada. In Frankrijk gaat het zelfs maar om 83 dollar, volgens gegevens van non-profitorganisatie KFF. Verschillende farmaceuten hebben al deals aangekondigd met de VS om de prijzen van enkele van hun producten te verlagen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

Loading