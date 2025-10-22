ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitsland betaalt defensiemedewerkers VS door tijdens shutdown

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 11:02
anp221025131 1
BERLIJN (ANP/AFP) - Duitsland gaat de salarissen van Amerikaanse medewerkers op Duitse vliegbases doorbetalen tijdens de shutdown. Ongeveer 11.000 in Duitsland gestationeerde medewerkers van het Amerikaanse leger zouden niet meer doorbetaald worden door problemen bij de Amerikaanse overheid. De Verenigde Staten hebben meerdere grote vliegbases in Duitsland, waaronder Ramstein.
Een vertegenwoordiger van de vakbond die opriep tot het overnemen van de lonen zei eerder tegen AFP dat het niet doorbetalen van salarissen vanwege begrotingsproblemen niet mag onder het Duitse recht. Het Duitse ministerie van Financiën zegt dat de salarissen van oktober op tijd worden betaald. Duitsland verwacht wel dat de VS later terugbetalen.
De VS zitten in een shutdown door politieke onenigheid over de begroting. Tijdens een shutdown worden overheidsmedewerkers naar huis gestuurd. President Donald Trump heeft daarnaast duizenden medewerkers ontslagen vanwege de shutdown.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

Loading