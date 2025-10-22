Duitsland betaalt defensiemedewerkers VS door tijdens shutdown

BERLIJN (ANP/AFP) - Duitsland gaat de salarissen van Amerikaanse medewerkers op Duitse vliegbases doorbetalen tijdens de shutdown. Ongeveer 11.000 in Duitsland gestationeerde medewerkers van het Amerikaanse leger zouden niet meer doorbetaald worden door problemen bij de Amerikaanse overheid. De Verenigde Staten hebben meerdere grote vliegbases in Duitsland, waaronder Ramstein.

Een vertegenwoordiger van de vakbond die opriep tot het overnemen van de lonen zei eerder tegen AFP dat het niet doorbetalen van salarissen vanwege begrotingsproblemen niet mag onder het Duitse recht. Het Duitse ministerie van Financiën zegt dat de salarissen van oktober op tijd worden betaald. Duitsland verwacht wel dat de VS later terugbetalen.

De VS zitten in een shutdown door politieke onenigheid over de begroting. Tijdens een shutdown worden overheidsmedewerkers naar huis gestuurd. President Donald Trump heeft daarnaast duizenden medewerkers ontslagen vanwege de shutdown.