FT: Zweden beschuldigt Rusland van manipuleren cijfers economie

STOCKHOLM (ANP) - Rusland manipuleert systematisch economische gegevens om de westerse bondgenoten van Oekraïne te misleiden. Zo willen de Russen hen laten geloven dat hun economie de druk van oorlogsuitgaven en westerse sancties kan doorstaan. Dat heeft Thomas Nilsson, het hoofd van de Zweedse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, gezegd in een interview met de Financial Times.

Rusland zei onlangs zelf dat de eigen economie in januari en februari met 1,8 procent was gekrompen. Zweden heeft volgens Nilsson echter inlichtingen dat officiële cijfers uit Moskou niet kloppen en dat het veel slechter met de economie gaat. De inflatie zou ook veel hoger zijn dan gemeld.

Nilsson denkt dat de Russische president Vladimir Poetin zelf wellicht niet eens weet hoe erg het is gesteld. Hij voegde toe dat Rusland "op geleende tijd leeft". "De Russische economie kan alleen maar in een van twee scenario's terechtkomen: langdurige achteruitgang of een schok. Hoe dan ook, ze zullen blijven afglijden naar een financiële ramp."