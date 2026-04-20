Nederlandse CO2-uitstoot gestegen door toename in energiesector

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse uitstoot van CO2 is in 2025 met 2,3 procent gestegen tot 72 megaton. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) in zijn jaarverslag. Volgens de NEa kwam die stijging vooral doordat de energiesector meer uitstootte omdat meer elektriciteit werd geproduceerd voor export naar het buitenland.

Het is voor het eerst sinds 2015 dat de uitstoot uit de energiesector toenam. De uitstoot lag 15 procent hoger dan in 2024. De grotere export was nodig omdat in het buitenland de productie tegenviel. Dat kwam door onderhoud aan Belgische kerncentrales en minder energie uit wind- en waterkracht in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Iets meer dan de helft van de extra uitstoot kwam uit kolencentrales. Maar er werd ook meer aardgas en restgassen verbrand.

De NEa zegt dat de uitstoot van de chemische industrie wel is gedaald. Dat kwam grotendeels doordat grote fabrieken bij Chemelot en Dow Benelux minder hebben uitgestoten door een productieverlaging. Ook in de luchtvaart zakte de uitstoot door meer gebruik van biobrandstoffen.