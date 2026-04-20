Kifid krijgt fors meer klachten over financiële dienstverleners

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse consumenten hebben fors meer klachten ingediend over verzekeraars, banken en andere financiële dienstverleners bij klachteninstituut Kifid. Het instituut ontving vorig jaar in totaal 7832 klachten, ruim 1800 meer dan in 2024.

Daarmee hebben Nederlanders voor het vierde jaar op rij vaker geklaagd. In totaal steeg het aantal klachten in de drie voorgaande jaren met ongeveer 1300.

Dat er veel meer klachten binnenkomen, noemt een woordvoerder van Kifid vooral een signaal dat mensen het klachteninstituut weten te vinden. Daarbij merkt het instituut op dat niet een specifieke klacht veel vaker voorkomt, maar over de hele linie alle typen klachten verder toenemen.

Daarnaast waren er ook nog 3359 klachten die niet behandeld konden worden door Kifid vorig jaar. Bij het grootste deel, ruim 1200 van deze klachten, bleek dat de indiener zijn klacht nog niet bij de betreffende financiële instelling zelf had neergelegd. Zonder dat kan Kifid niet in actie komen.