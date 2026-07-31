Fugro onderuit op Damrak na cijfers, chipbedrijven stijgen

AMSTERDAM (ANP) - Fugro ging vrijdag onderuit op de Amsterdamse beurs. De bodemonderzoeker heeft veel last van de wereldwijde economische onzekerheid en de oorlog in het Midden-Oosten en leed meer verlies in de eerste jaarhelft. Volgens Fugro zijn klanten, zoals energiebedrijven en overheden, voorzichtiger geworden en krijgt het bedrijf minder opdrachten. Het aandeel zakte ruim 8 procent.

De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi stegen tot 7 procent, na de sterke koerswinsten bij Aziatische en Amerikaanse chipaandelen. De chipaandelen stonden de afgelopen tijd onder druk door zorgen over de houdbaarheid van de grote investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI) en de hoge koerswaarderingen in de sector. Door sterke resultaten van Microsoft en Amazon, die beide flink investeren in AI, namen die zorgen weer af.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 1111,25 punten en scherpte daarmee de recordstand verder aan.