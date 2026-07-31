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Sony verdient meer aan muziektak met onder anderen Harry Styles

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 9:06
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TOKIO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Elektronica- en entertainmentconcern Sony heeft afgelopen maanden meer verdiend aan zijn muzieklabels, zoals Columbia Records achter Harry Styles en Beyoncé. Dat kwam door zowel live-evenementen, streams als merchandise. Onder anderen de Britse popster Styles kwam eerder dit jaar met een nieuw album en ging op een grote tour.
Het Japanse Sony stelde de winstverwachting voor dit hele boekjaar, dat loopt tot en met maart, met 0,12 biljoen yen naar boven bij tot 1,72 biljoen (omgerekend ruim 8 miljard euro). Sony profiteerde ook van de gunstige wisselkoers van de yen en terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Door die terugbetaling verbeterden met name de resultaten van de gamingdivisie. Vooral bij de verkoop van de PlayStation-spelcomputer had het concern last van de heffingen.
De inkomsten van de muziektak stegen met meer dan een vijfde. De omzet van de gamingdivisie bleef nagenoeg gelijk, maar de winst groeide wel met tientallen procenten door de terugbetaalde heffingen.
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