Funderingsspecialist Sif wijst op lastige markt windmolenparken

ROERMOND (ANP) - Funderingsspecialist Sif waarschuwt dat nieuwe windmolenprojecten moeilijk op gang komen. Door lastige marktomstandigheden worden projecten uitgesteld of geannuleerd. "De markt blijft uitdagend met een beperkt aantal nieuwe aanbestedingen, en het Verenigd Koninkrijk en Europese landen die moeite hebben om succesvolle grootschalige aanbestedingen te organiseren", zegt topman Fred van Beers van het in palen voor windmolens gespecialiseerde bedrijf vrijdag bij de kwartaalcijfers.

De kosten voor de bouw van windmolenparken zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, terwijl de industrie langzamer verduurzaamt dan verwacht. Van Beers wijst onder meer op de inspanningen van de EU en Europese landen om manieren te vinden om de netaansluiting te versnellen en de vraag naar en het gebruik van groene energie te bevorderen.

"Snelle besluitvorming en een effectieve uitrol van EU-maatregelen in de EU-lidstaten zijn cruciaal om het momentum in de offshore windmarkt te herwinnen."