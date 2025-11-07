ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Funderingsspecialist Sif wijst op lastige markt windmolenparken

Economie
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 8:20
anp071125078 1
ROERMOND (ANP) - Funderingsspecialist Sif waarschuwt dat nieuwe windmolenprojecten moeilijk op gang komen. Door lastige marktomstandigheden worden projecten uitgesteld of geannuleerd. "De markt blijft uitdagend met een beperkt aantal nieuwe aanbestedingen, en het Verenigd Koninkrijk en Europese landen die moeite hebben om succesvolle grootschalige aanbestedingen te organiseren", zegt topman Fred van Beers van het in palen voor windmolens gespecialiseerde bedrijf vrijdag bij de kwartaalcijfers.
De kosten voor de bouw van windmolenparken zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, terwijl de industrie langzamer verduurzaamt dan verwacht. Van Beers wijst onder meer op de inspanningen van de EU en Europese landen om manieren te vinden om de netaansluiting te versnellen en de vraag naar en het gebruik van groene energie te bevorderen.
"Snelle besluitvorming en een effectieve uitrol van EU-maatregelen in de EU-lidstaten zijn cruciaal om het momentum in de offshore windmarkt te herwinnen."
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

ANP-464795223

Iraanse kindbruid wordt geëxecuteerd, tenzij ze 93.000 pond aan 'bloedgeld' betaalt

Scherm­afbeelding 2025-11-06 om 15.06.14

Psychiater waarschuwt: Trump steeds gevaarlijker

ANP-525081073

Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

ANP-529315481

Is onze planeet allang bezocht door buitenaardse ruimtesondes? Sommige onderzoekers denken van wel

H1WOJMA9alx_0_0_3000_2810_0_x-large

Duits-Israelische gijzelaar: 'ik ben door Hamas seksueel misbruikt'

Loading