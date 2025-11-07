Noord-Korea lanceert opnieuw een raket

SEOUL (ANP/AFP/RTR) - Noord-Korea heeft vrijdag zeker één raket gelanceerd in de richting van de Japanse Zee, melden de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en Japan. Het gaat vermoedelijk om een ballistische raket met een kort bereik.

De raket legde een afstand van circa 700 kilometer af voordat die in het water belandde. Er zijn volgens Japan geen meldingen van schade of gewonden.

De lancering komt een dag nadat Pyongyang de nieuwste Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea had veroordeeld. De maatregelen zijn gericht op acht functionarissen en twee instellingen wegens vermeende witwaspraktijken.

De vorige rakettest van Pyongyang vond vorige maand plaats voorafgaand aan de APEC-top in Zuid-Korea, waar onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping naartoe gingen. De Amerikanen hebben sindsdien opnieuw hun steun uitgesproken aan de veiligheidsalliantie met de regering in Seoul.