Nieuwe game uit populaire GTA-serie opnieuw uitgesteld

Economie
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 7:51
anp071125074 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De komst van de nieuwe game uit de populaire reeks Grand Theft Auto is opnieuw uitgesteld. Gamebedrijf Take-Two Interactive Software zegt dat Grand Theft Auto VI (GTA VI) in november volgend jaar zal verschijnen. Eigenlijk had het misdaadspel dit najaar moeten uitkomen, maar de release was al een keer verschoven naar mei 2026.
De verwachtingen rond GTA VI zijn hooggespannen, niet alleen bij gamers maar ook bij beleggers. Die houden er rekening mee dat het spel over rovende criminelen in een op Florida lijkende staat de lucratiefste game ooit wordt. Voorganger GTA V is het op een na best verkochte computerspel ooit, na Minecraft.
Take-Two Interactive Software zegt de maker van GTA VI, Rockstar Games, meer tijd te geven om het spel de hoge kwaliteit te geven die "spelers verwachten en verdienen". Door de vertraging lopen ook de kosten voor het spel op.
