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Funderingsspecialist voor windmolens Sif verwacht minder winst

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 8:39
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ROERMOND (ANP) - Funderingsspecialist voor windmolens Sif heeft zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Het beursgenoteerde bedrijf rekent de komende jaren op een lage vraag naar offshore-windenergie en verlaagt daarom nu alvast de productie. Daardoor stelt Sif zijn winstverwachting bij van 135 miljoen euro naar 95 miljoen euro.
De reden is dat het bedrijf, door een lage vraag naar windparken op zee in 2028 en 2029, de fabriek in 2027 niet volledig kan benutten. Daarom wordt een deel van de productie die bedoeld was voor 2026 nu zo veel mogelijk verspreid over 2027. Het bedrijf wil voorkomen extra kosten te maken door eerst te moeten afschalen en vervolgens de productie weer op te voeren. Sif denkt de dit jaar gemiste winst van 40 miljoen euro volgend jaar terug te verdienen.
"De offshore-windindustrie bevindt zich in de diepste crisis sinds de start zo'n 25 jaar geleden", zegt topman Fred van Beers, die al eerder zei wel te verwachten dat de sector vanaf 2029 "terugkeert naar houdbare niveaus".
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