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Maleisische piloot gepakt met 70.000 pillen ecstasy in Indonesië

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 8:57
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JAKARTA (ANP/AFP) - De Indonesische douane heeft een Maleisische piloot opgepakt met meer dan 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van meth, MDMA en cocaïne. Hij kan de doodstraf of levenslang krijgen voor drugssmokkel.
De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij Jakarta. Daar was hij kort daarvoor vanuit Kuala Lumpur aangekomen met een vliegtuig van Malaysia Airlines. Bij een urinetest testte hij vervolgens positief op de drugs.
De Indonesische douane noemt het "verontrustend" dat iemand die piloot van beroep is, besluit om onder invloed een vliegtuig te besturen. De piloot zou hebben toegegeven dat hij twee keer eerder had geprobeerd drugs te smokkelen. Hij wordt ervan verdacht deel uit te maken van een internationaal smokkelnetwerk.
Naast de duizenden ecstasypillen werd in zijn handbagage 4 gram meth gevonden, waarschijnlijk voor persoonlijk gebruik.
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