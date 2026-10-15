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Fusiebedrijf AkzoNobel en Axalta gaat Axanzo heten

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Het nieuwe fusiebedrijf van het Nederlandse verf- en coatingconcern AkzoNobel en het Amerikaanse Axalta gaat Axanzo heten. Klanten zullen hier echter weinig van merken. Volgens het bedrijf achter verfmerken als Flexa en Sikkens blijven de merknamen gewoon hetzelfde.
AkzoNobel kondigde vorig jaar aan te fuseren met branchegenoot Axalta. De fusie met Axalta wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond. De bedrijven zijn nu bezig goedkeuring voor de samenvoeging te krijgen van toezichthouders. Axanzo telt straks in totaal zo'n honderd merken voor verf en coatings, in meer dan 160 landen.
"We zijn enthousiast over de nieuwe naam van ons gecombineerde bedrijf", zegt AkzoNobel-topman Greg Poux-Guillaume. Hij is straks ook de baas van de nieuwe organisatie. "Axanzo staat voor een gedurfde nieuwe start van een bedrijf dat op alle fronten sterker wordt."
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