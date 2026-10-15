JA21 niet dichter bij kabinet na gesprek over asiel met minister

DEN HAAG (ANP) - JA21 is niet dichter bij het kabinet gekomen tijdens een gesprek tussen Joost Eerdmans en asielminister Bart van den Brink. Ze zeiden allebei dat het een goed gesprek was, maar JA21-partijleider Eerdmans zei dat hij alleen voor het belastingplan van het kabinet stemt als de dwangoptie uit de spreidingswet niet wordt uitgevoerd. "Anders moeten ze over links."

CDA-minister Van den Brink zei na het gesprek dat hij de spreidingswet moet uitvoeren, maar dat hij niet verwacht dat hij gemeenten moet gaan dwingen om asielopvang te verzorgen. "Ik verwacht er met gemeenten uit te komen." Dwang uitsluiten kan de bewindsman evenwel niet.

Eerdmans bevestigde dat zelfs als alle andere wensen van JA21 worden ingewilligd door het kabinet, maar hij niet "zwart-op-wit" krijgt dat de dwangoptie uit de spreidingswet niet wordt ingezet, zijn partij dan tegen het belastingplan stemt in november. Ook als dat belastingplan leidt tot de door de partij gewenste lastenverlichting.

SGP

JA21 trekt in de onderhandelingen over het belastingplan samen op met de SGP. Die streng christelijke partij heeft als extra eis gesteld dat het kabinet een einde maakte aan een pilot met abortussen tussen de 22e en de 24e week van de zwangerschap. Zorgminister Sophie Hermans (VVD) verdedigde die proef donderdag nog in een begrotingsdebat.

Eerdmans vindt niet dat JA21 en SGP het kabinet "overvragen" met hun eisenpakket. "Links vraagt 6 miljard", zei hij. "Wij vragen asielmaatregelen en een lastenverlichting, waarbij asielmaatregelen nog eerder geld opleveren."

Minister Eelco Heinen van Financiën zei eerder dat er geen belastingplan komt zonder rechts, maar dat wilde Van den Brink niet bevestigen. "Dat gaan we zien", zei hij desgevraagd.