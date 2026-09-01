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G20 behalve China pleit voor vrije doorgang Straat van Hormuz

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 1:30
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ASHEVILLE (ANP) - De G20-landen dringen aan op "een vrije, veilige en voorspelbare vaart door de Straat van Hormuz". Dat staat in een gezamenlijke verklaring die aan het einde van de door de Verenigde Staten georganiseerde top werd gepubliceerd.
Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de Straat van Hormuz. Daarin staat dat de landen zich "zorgen maken over de aanhoudende verstoringen van de energiehandel" en dat een veilige doorvaart door de zeestraat "evenals het oplossen van aanhoudende oorlogen en conflicten, essentieel zijn voor het handhaven van duurzame groei".
Gastheer van de bijeenkomst is de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Hij zei dat hij had gehoopt op een gezamenlijke verklaring. "Alle landen behalve China hebben overeenstemming bereikt", aldus Bessent. "De verklaring weerspiegelt de standpunten van negentien G20-leden."
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