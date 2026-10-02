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G7-landen akkoord over vrijgave diesel na dreigement Trump

Economie
door anp
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PARIJS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De G7-landen stellen de komende vier maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had bedreigd met een exportverbod. Trump spreekt op zijn socialemediaplatform Truth Social van een "enorme hoeveelheid".
Volgens de Franse president Emmanuel Macron, die nu de voorzitter is van de G7, wordt de vrijgave gecoördineerd door het Internationaal Energieagentschap (IEA). Naast Frankrijk, Duitsland en de VS bestaat de G7 uit Canada, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Het doel van de vrijgave is om de hoge dieselprijs omlaag te krijgen.
"Europa heeft zojuist ingestemd met het vrijgeven van een enorme hoeveelheid van de ruime dieselvoorraad. Het proces zal onmiddellijk van start gaan", schreef Trump.
Geen exportverbod
Volgens Macron is een exportverbod hiermee van de baan. "We hebben ons samen geschaard achter de vrijgave van deze strategische reserves, met de nadruk op diesel, en we zetten ons er allemaal voor in dat er geen exportverboden komen. President Trump was hier met name heel duidelijk over", aldus de Franse president.
Het afgelopen halfjaar heeft de Iranoorlog gezorgd voor een flinke verstoring van de oliemarkt, met hogere prijzen tot gevolg. Dat komt vooral door de sluiting van de Straat van Hormuz. Snel na het uitbreken van de Iranoorlog gaven landen onder leiding van het IEA ook al 400 miljoen vaten vrij. Trump heeft geklaagd dat Europa daarbij te traag te werk gaat.
"Wij juichen het besluit van de G7-landen toe om geen exportverboden op te leggen aan bondgenoten. Wij steunen een door het IEA gecoördineerde vrijgave van brandstofvoorraden", reageerde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie via X.
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