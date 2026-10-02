Hoeveelheid ingeleverd vuurwerk stijgt naar bijna zes ton

DEN HAAG (ANP) - Mensen hebben in de afgelopen week iets meer dan 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. Dat kon bij speciale inzamelpunten van de overheid. Volgens cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid kwam 528 kilo binnen in Zwolle, 342,1 kilo in Amsterdam, 254 kilo in Haarlem en 179,5 kilo in Leiden.

De inlevercampagne loopt sinds begin september. In een maand tijd hebben mensen nu bijna zes ton aan vuurwerk weggebracht. De komende week staan de inzamelpunten nog in Alkmaar, Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Zoetermeer en Hoorn. Daarna eindigt de campagne.

De hoeveelheid vrijwillig ingeleverd vuurwerk valt overigens in het niet bij hoeveel vuurwerk in beslag wordt genomen. Sinds het begin van dit jaar hebben douane en politie meer dan 45.000 kilo vuurwerk onderschept, en in heel 2025 meer dan 142.000 kilo. Het is niet bekend hoeveel vuurwerk onontdekt blijft.

Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Mensen mogen alleen nog klein siervuurwerk afsteken, zoals sterretjes.