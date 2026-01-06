ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Galapagos gaat vestiging Leiden toch sluiten

Economie
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 6:17
anp060126037 1
MECHELEN (ANP) - Het Belgisch-Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos gaat de vestiging in Nederland toch sluiten. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het bedrijf kondigde in oktober al aan de celtherapieactiviteiten te willen afbouwen, wat zou resulteren in een mogelijke sluiting van de vestiging in Leiden. De raad van bestuur heeft nu ingestemd met de afbouw.
Volgens het bedrijf verdwijnen hierdoor 365 banen in Europa, de Verenigde Staten en China. Ook de vestigingen in Bazel, Princeton, Pittsburgh en Shanghai zullen hierdoor sluiten. Het hoofdkantoor in Mechelen blijft bestaan.
In de persverklaring meldt het bedrijf dat het er niet in is geslaagd een koper te vinden voor de celtherapieactiviteiten. "De zoektocht heeft geen haalbare voorstellen opgeleverd", aldus Galapagos. "We bedanken onze toegewijde collega's voor hun inzet tijdens deze onzekere periode, terwijl we nu overgaan tot de uitvoering van de afbouw."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

Loading