Galapagos gaat vestiging Leiden toch sluiten

MECHELEN (ANP) - Het Belgisch-Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos gaat de vestiging in Nederland toch sluiten. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het bedrijf kondigde in oktober al aan de celtherapieactiviteiten te willen afbouwen, wat zou resulteren in een mogelijke sluiting van de vestiging in Leiden. De raad van bestuur heeft nu ingestemd met de afbouw.

Volgens het bedrijf verdwijnen hierdoor 365 banen in Europa, de Verenigde Staten en China. Ook de vestigingen in Bazel, Princeton, Pittsburgh en Shanghai zullen hierdoor sluiten. Het hoofdkantoor in Mechelen blijft bestaan.

In de persverklaring meldt het bedrijf dat het er niet in is geslaagd een koper te vinden voor de celtherapieactiviteiten. "De zoektocht heeft geen haalbare voorstellen opgeleverd", aldus Galapagos. "We bedanken onze toegewijde collega's voor hun inzet tijdens deze onzekere periode, terwijl we nu overgaan tot de uitvoering van de afbouw."