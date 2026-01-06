Ook goederentreinen gehinderd door gevolgen winterweer

UTRECHT (ANP) - Ook goederentreinen ondervinden in heel Nederland ernstige hinder van de winterse weersomstandigheden. Zo kampt goederenvervoerder DB Cargo met vertraging en uitvallende treinen, meldt een woordvoerder.

De grensovergangen met België en Duitsland zijn wel open voor treinverkeer, evenals de Betuweroute en de Havenspoorlijn, laat de woordvoerder weten. Het gaat mis bij het lokale treinverkeer van en naar terminals bij havens en op industrieterreinen. Dat komt doordat wissels bevroren zijn.

De woordvoerder laat weten dat er rekening moet worden gehouden met vertraging en uitval van treinen.