ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook goederentreinen gehinderd door gevolgen winterweer

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 6:26
anp060126038 1
UTRECHT (ANP) - Ook goederentreinen ondervinden in heel Nederland ernstige hinder van de winterse weersomstandigheden. Zo kampt goederenvervoerder DB Cargo met vertraging en uitvallende treinen, meldt een woordvoerder.
De grensovergangen met België en Duitsland zijn wel open voor treinverkeer, evenals de Betuweroute en de Havenspoorlijn, laat de woordvoerder weten. Het gaat mis bij het lokale treinverkeer van en naar terminals bij havens en op industrieterreinen. Dat komt doordat wissels bevroren zijn.
De woordvoerder laat weten dat er rekening moet worden gehouden met vertraging en uitval van treinen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

Loading