Galapagos onderuit op Damrak na mogelijke sluiting vestigingen

AMSTERDAM (ANP) - Galapagos ging dinsdag ruim 12 procent onderuit op de Amsterdamse beurs. De biotechnoloog overweegt te stoppen met zijn activiteiten op het gebied van celtherapie. Daardoor dreigt onder meer de sluiting van de vestiging in Leiden, waar ongeveer tweehonderd mensen werken. Ook vestigingen in Bazel, Princeton, Pittsburgh en Shanghai dreigen te sluiten. De plannen raken naar verwachting in totaal ongeveer 365 medewerkers in Europa, de Verenigde Staten en China.

Galapagos zei eerder dit jaar zich te willen opsplitsen, waarbij het bedrijf zich zelf zou richten op celtherapieën in oncologie. Door ontwikkelingen in regelgeving en de markt werd daar in mei van afgezien. Een zoektocht naar kopers voor de celtherapietak heeft tot nu toe geen haalbare voorstellen opgeleverd. Mocht er toch nog een goed voorstel komen, dan wil Galapagos dit nog in overweging nemen.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 964,72 punten.