Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

gezondheid
door Peter Janssen
maandag, 20 oktober 2025 om 20:13
generated-image (40)
Nu de coronapandemie op de achtergrond lijkt te zijn geraakt, duikt wereldwijd de ‘Frankenstein-variant’ op: een nieuwe mutatie van het SARS-CoV-2-virus, die z’n oorsprong vindt bij de Omicron-varianten.
Ook in Nederland is Frankenstein doorgedrongen. Wat maakt deze variant zo opvallend? Volgens het RIVM en recent nieuws is deze subvariant XFG sinds juli 2025 dominant in Nederland, en bijna 80 tot 90 procent van de huidige besmettingen wordt hierdoor veroorzaakt.
Wat is de Frankenstein-variant?
De Frankenstein-variant is een hybride mutatie van het coronavirus. Hoewel het – net als Omicron – minder vaak gepaard lijkt te gaan met ernstige ziekte, zijn er wel nieuwe symptomen aan het licht gekomen die extra waakzaamheid vragen.
Twee opvallende symptomen
Volgens Britse gezondheidsautoriteiten zijn er twee nieuwe kenmerkende klachten bij deze variant die het onderscheiden van eerdere virussen en griepachtige ziekten:
  • Een hese, pijnlijke stem: Een rauwe, schorre stem, vaak omschreven als een “mes-in-de-keel”-gevoel. Dit wijst op een duidelijke ontsteking van de bovenste luchtwegen.
  • Intense keelpijn: Niet te verwarren met de milde keelpijn van een gewone verkoudheid. Patiënten rapporteren een scherpe, aanhoudende irritatie in de keel.
Deze atypische klachten kunnen het lastig maken om besmetting tijdig te herkennen, zeker nu de algemene alertheid voor corona afneemt. Toch is het belangrijk op te letten – vooral voor kwetsbaren blijft het risico op ziekenhuisopname reëel.
De Frankenstein-variant blijkt zich snel te verspreiden en kan deels ontsnappen aan bestaande immuniteit (ook na vaccinatie). Daardoor groeit het risico op misdiagnose en verdere verspreiding.
Advies bij deze symptomen
Heb je last van een plotselinge, scherpe keelpijn gecombineerd met een hese stem, wees dan alert. Zeker wanneer je tot een risicogroep behoort – of in contact staat met kwetsbaren – is het verstandig je te laten testen en nauwkeurig de adviezen van gezondheidsinstanties te volgen.

