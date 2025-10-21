ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FT: EU overweegt verbod op ethanol in handdesinfectie om risico's

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 9:14
anp211025066 1
BRUSSEL (ANP) - Brussel overweegt ethanol te classificeren als gevaarlijke stof die het risico op kanker verhoogt. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op basis van een interne aanbeveling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Als het zover komt, zou het gebruik van veel handdesinfectiemiddelen en schoonmaakmiddelen in ziekenhuizen worden verboden.
In de aanbeveling wordt ethanol volgens FT bestempeld als een giftige stof met een verhoogd risico op kanker en zwangerschapscomplicaties.
Volgens de zakenkrant komt een comité van het ECHA in november bijeen om te beslissen of ethanol daadwerkelijk als schadelijk voor mensen wordt geclassificeerd. Dat comité onderzoekt actieve biociden, middelen die schadelijke organismen bestrijden. Daarna wordt een aanbeveling gestuurd naar de Europese Commissie, die uiteindelijk een beslissing moet nemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

ANP-529315227

Waarom vinden we geen aliens? Misschien omdat ze al veel verder zijn dan wij, denken onderzoekers

anp201025089 1

Van Hijum: de WIA wordt het nieuwe toeslagenschandaal

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

Loading