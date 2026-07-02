Gall & Gall sluit cao-akkoord met vakbond CNV

ZAANDAM (ANP) - Slijterijketen Gall & Gall heeft een akkoord met vakbond CNV gesloten over een nieuwe cao. Het akkoord komt na meerdere stakingen door personeel van Gall & Gall, waardoor winkels dicht bleven.

In de overeenkomst zijn volgens Gall & Gall afspraken gemaakt over loon en arbeidsvoorwaarden, zoals een totale loonsverhoging van 3,5 procent en het vier jaar lang in stand houden van de zondagstoeslag op 100 procent. Voor nieuwe werknemers en na afloop van de vier jaar wordt deze bijgesteld naar een toeslag van 50 procent.

Gall & Gall telt ruim zeshonderd winkels in Nederland met meer dan 1700 werknemers. De slijterijketen is onderdeel van Ahold Delhaize.