Gasprijs iets omhoog door koud weer, blijft wel op laag niveau

Economie
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 9:54
anp060126096 1
AMSTERDAM (ANP) - De Europese gasprijs is dinsdag licht gestegen door het koude winterweer in grote delen van Europa. Maar de prijs op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam staat nog steeds op bijna het laagste niveau in twee jaar tijd.
De gasprijs bedroeg dinsdagochtend ongeveer 27,70 euro per megawattuur, ruim 1 procent meer dan op maandag. Vrijdag was de prijs 29 euro per megawattuur. De prijs piekte in februari vorig jaar nog op meer dan 50 euro. Maar vooral dankzij de ruime hoeveelheid vloeibaar gemaakt aardgas (lng) die door Europa wordt geïmporteerd, is de prijs sindsdien flink gedaald.
De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn nu voor 45,7 procent gevuld, aldus het Nationaal Energie Dashboard. Dat was medio vorige maand nog bijna 60 procent. Door het koude weer neemt de vraag naar gas voor verwarming toe, waardoor de voorraden leger raken.
