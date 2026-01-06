Terminals in Rotterdamse haven dinsdag opnieuw een paar uur dicht

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse haven ondervindt dinsdag opnieuw problemen door het winterse weer. Terminals in de Rotterdamse haven sloten dinsdag opnieuw enkele uren de deuren. Havenbedrijf Rotterdam verwacht later op de dag mogelijk opnieuw vertraging.

De terminal Hutchison Ports Delta II was gedurende vier uur gesloten. Die tijd was nodig om gladheid op de terminal te bestrijden. Rond 08.00 uur werden alle operaties hervat. Ook bij ECT, een andere terminal in de haven, waren vrachtwagens gedurende een uur niet welkom. Die beperkingen werden rond 06.30 uur opgeheven.

De situatie in de rest van de haven is beter dan maandag, laat een woordvoerder van het Havenbedrijf weten. "Op de weg is het rustiger en er zijn geen wachtende schepen." De weersverwachting in Rotterdam voorspelt richting het eind van de dag meer sneeuw en regen, maar ook onweer. "Dat kan voor meer vertraging zorgen", legt de woordvoerder uit.