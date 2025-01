Gasprijs verder omhoog na stopzetten levering uit Rusland

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is donderdag verder opgelopen tot het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De opmars volgde op het stopzetten van de levering van Russisch gas aan Europa via Oekraïne op nieuwjaarsdag. De overeenkomst tussen de Russische en Oekraïense staatsenergiebedrijven voor deze doorvoer, die in 2019 werd getekend, liep tijdens de jaarwisseling af. Met het koude winterweer op komst moet Europa het nu stellen zonder deze leveringsbron, die goed was voor ongeveer 5 procent van de totale Europese gasvraag.

De prijs voor gas voor levering in februari steeg op de gasbeurs in Amsterdam kortstondig tot 51 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds oktober 2023. Op de laatste dag van 2024 liep de prijs voor de brandstof al op tot 50 euro, in aanloop naar de stopzetting van de Russische leveringen. Dat was het hoogste niveau van het jaar. De gasprijs is inmiddels weer wat teruggevallen en noteerde rond 10.15 uur op ruim 49 euro. Energiestrateeg Florence Schmit van Rabobank voorspelde eerder al dat de beëindiging van de overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne in januari voor een korte piek in de gasprijs zou zorgen.