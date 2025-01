Speciale postzegel voor 750 jaar Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - PostNL brengt speciaal voor de 750e verjaardag van Amsterdam een postzegelvel uit. Elk vel bevat vijf postzegels, met daarop een doorlopend lint met het getal 750 erop. Het is een verwijzing naar de officiële jubileumslinger, die door de hele hoofdstad te zien is.

"Met dit bijzondere postzegelvel eren we niet alleen het verleden, maar vieren we ook de toekomst van Amsterdam," aldus Maurice Unck, directeur Mail Nederland van PostNL. "Als hoofdstad heeft Amsterdam een unieke plek in ons land en in de harten van velen. PostNL is trots om met dit ontwerp bij te dragen aan deze feestelijke mijlpaal." Het vel is ontworpen door grafisch ontwerper Michiel Schuurman. De zegels zijn sinds donderdag verkrijgbaar via de PostNL-webshop en bij winkels van Bruna.

Het hele jaar wordt stilgestaan bij de verjaardag van Amsterdam, die op 27 oktober van dit jaar precies 750 jaar bestaat. Eerder werden ook al gouden en zilveren herdenkingsmunten uitgegeven. Hoogtepunt van de festiviteiten is op 21 juni, als er een groot feest plaatsvindt op de A10. Dan wordt 15 kilometer snelweg afgesloten voor muziek, sport, theater, dans en meer.