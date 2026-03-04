Gasprijs weer omlaag na dagen met forse stijgingen

AMSTERDAM (ANP) - De gasprijs is woensdag weer wat gedaald, na twee dagen met stijgingen van tientallen procenten. Handelaren proberen een Amerikaans plan om cruciale tankertransporten in het Midden-Oosten te beschermen op waarde te schatten. Intussen passen energieleveranciers in Nederland massaal contracten aan, terwijl er bij consumenten een run lijkt ontstaan op vaste energiecontracten.

De gasprijs op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam noteerde woensdag rond het middaguur enkele euro's lager rond de 50 euro per megawattuur. President Donald Trump zei dinsdag dat de VS olie- en gastankers die de Straat van Hormuz oversteken "indien nodig" zullen verzekeren en begeleiden, maar veel details over het plan zijn nog onduidelijk.

Vergelijkingssite Overstappen.nl merkt dat energieleveranciers inmiddels hun prijzen voor vaste contracten hebben verhoogd. Ook komt het voor dat ze hun vaste contracten offline halen door de gasprijsstijging. Inmiddels hebben alle leveranciers die een vast contract aanbieden bij Overstappen.nl hun propositie aangepast.