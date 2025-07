Gasproductie Nederland gedaald, productiedaling op zee remt af

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse gasproductie op land en op zee is vorig jaar opnieuw gedaald. De productiedaling op zee begint wel af te remmen, meldt TNO. Volgens het onderzoeksinstituut is het waarschijnlijk dat de gasproductie de komende jaren stabiliseert.

De gasproductie op zee zakte in 2024 met "slechts" 0,2 miljard kubieke meter naar 5,7 miljard kubieke meter. TNO meldt dat dit vooral komt doordat vorig jaar een paar nieuwe velden in productie zijn genomen. De afgelopen tien jaar daalde de productie een stuk harder, gemiddeld 1,1 miljard kubieke meter per jaar, aldus het instituut. De bekende gasvelden raken leeg en er worden te weinig nieuwe velden gevonden om de afname te compenseren.

Op land neemt de gasproductie al jaren af door de afbouw en sluiting van het gasveld in Groningen en het leegraken van gasvelden. De productie op land nam in 2024 af naar 2,7 miljard kubieke meter, vergeleken met 4,3 miljard kubieke meter een jaar eerder.

Dat de gasproductie de komende jaren stabiliseert, heeft te maken met een akkoord dat het inmiddels demissionaire kabinet in april sloot met Energiebeheer Nederland en de branchevereniging van olie- en gaswinningsbedrijven over het winnen van gas op de Noordzee. Een belangrijk doel daarvan is het vergroten van de aardgasproductie uit kleine velden op die zee. TNO verwacht op korte termijn een stabilisatie van de gasproductie als de afspraken daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Op de langere termijn, tot tien jaar, voorziet TNO wel een daling.