Geestelijke gezondheidszorg bezorgd over drukte door ADHD-toename

UTRECHT (ANP) - De druk op de geestelijke gezondheidszorg groeit doordat steeds meer mensen om hulp vragen voor hun concentratieproblemen. Volgens de branchevereniging, de Nederlandse ggz, gaat dit "ten koste van mensen die echt zorg nodig hebben". Voorzitter Ruth Peetoom maakt zich daar zorgen over.

De organisatie reageert op cijfers van statistiekbureau CBS. Die meldde maandag dat in 2023 ongeveer 300.000 mensen middelen kregen om hun ADHD onder controle te houden. Dat was bijna vier keer zo veel als in 2006. Die stijging is in lijn met het toegenomen aantal diagnoses.

De ggz behandelde vorig jaar ruim 90.000 mensen voor concentratiestoornissen. Dit kan om ADHD gaan, maar bijvoorbeeld ook om ADD. Volgens Peetoom zorgen aandoeningen als ADHD "voor de meeste doorverwijzingen naar de psychiatrie". Ze noemt het mooi dat er over zulke zaken kan worden gesproken, maar toch "moeten we er met elkaar voor waken dat we anderen niks aanpraten. Want als je van TikTok maar vaak genoeg hoort dat je voldoet aan een plaatje, ga je vanzelf zekerheid zoeken bij de huisarts of de ggz."