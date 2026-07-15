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Gasunie minder bezorgd om wintervoorraad na bijspringen EBN

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 12:42
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GRONINGEN (ANP) - Gasunie is minder bezorgd dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor de winter. Vorige maand uitte de organisatie hier nog zorgen over, omdat marktpartijen de bergingen te langzaam vulden voor deze tijd van het jaar vanwege de gestegen gasprijs.
Eerder dit jaar verzocht energieminister Stientje van Veldhoven (D66) staatsbedrijf EBN te helpen met bijvullen als marktpartijen dat niet snel genoeg doen. Een woordvoerster van Gasunie zegt dat EBN die opdracht "perfect" uitvoert, maar dat de markt nog steeds te langzaam is. "Er is voortgang en we hopen dat deze zich voortzet. De zorgen zijn nog niet helemaal weg, maar er is wel enige verlichting."
Volgens het Europese doel moeten de gasopslagen voor de winter tot zo'n 80 procent gevuld zijn. Uit het dashboard van Gasunie komt naar voren dat de vullingsgraad van de ondergrondse gasvoorraden in Nederland nu is gestegen naar 31,3 procent. Begin april zakte die tot het laagste niveau in zeker tien jaar.
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