Gasunie transporteerde meer aardgas in 2025

DEN HAAG (ANP) - Gasunie heeft vorig jaar meer aardgas getransporteerd dan een jaar eerder, doordat meer gas werd opgeslagen in bergingen, meer werd gebruikt in elektriciteitscentrales en omdat meer naar Duitsland werd geëxporteerd. In totaal ging het om 63,4 miljard kubieke meter gas. Dat is ruim 6 procent meer dan een jaar eerder.

Volgens Gasunie heeft dat getransporteerde gas een economische waarde van ruim 25 miljard euro. Gasunie zegt dat het transport naar de industrie met 9 procent daalde door een lagere vraag. Maar het verbruik door elektriciteitscentrales steeg met 17 procent omdat gas vaker werd ingezet om schommelingen in zon- en windproductie op te vangen. Het totale binnenlandse verbruik bleef vrijwel onveranderd.

Vooral tijdens koude en donkere winterdagen, met weinig zon en wind, werden recordhoeveelheden gas naar centrales getransporteerd om de stroomproductie op peil te houden. "Aardgas vervulde daarmee in 2025 een nog belangrijkere rol als flexibele energiebuffer dan in 2024 en draagt hiermee bij aan de energiezekerheid van elektriciteit", aldus Gasunie.