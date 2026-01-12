ECONOMIE
Genocidezaak Myanmar begonnen bij Internationaal Gerechtshof

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 10:42
DEN HAAG (ANP) - Bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag is de genocidezaak tegen Myanmar begonnen. Die werd door Gambia aangespannen om het verdrijven van de Rohingya-minderheid in het Aziatische land in 2016 en 2017. Daarbij werden zo'n 700.000 mensen door veiligheidstroepen gedwongen te vluchten naar buurland Bangladesh. Velen werden vermoord, verkracht of zagen hun woonplaatsen in de as gelegd worden.
Gambia beroept zich op een genocideverdrag dat ook door Myanmar is ondertekend. Het land wil onder meer dat het ICJ Myanmar herstelbetalingen oplegt en garanties laat bieden dat een dergelijke schending van het verdrag niet opnieuw zal voorkomen. In 2020 beval het ICJ Myanmar al om tijdens de zaak het genocideverdrag niet te schenden, een zogenoemde provisionele beschermingsmaatregel.
Een uitspraak in de zaak kan een juridisch precedent scheppen dat van invloed kan zijn op de definities rond genocide en de bewijslast daaromtrent.
Myanmar heeft de aantijgingen altijd verworpen.
