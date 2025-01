Gasvoorraden Europa verder gedaald door kouder weer

De gasvoorraden in Europa zijn steeds verder aan het dalen omdat het koudere weer zorgt voor meer energieverbruik voor verwarming. Volgens persbureau Bloomberg zijn de voorraden nu voor iets meer dan 70 procent gevuld, terwijl dat een jaar geleden rond dit tijdstip nog circa 86 procent was.

Daarmee raken de Europese gasvoorraden in het snelste tempo leeg in jaren. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Europa deze winter zonder gas komt te zitten, kan het wel moeilijker worden om de voorraden voor het volgende stookseizoen voldoende aan te vullen. Naar verwachting dalen de voorraden de komende tijd nog verder door de komst van kouder winterweer in het noordwesten van Europa.

De Europese gasprijs ligt op het hoogste niveau in een jaar. De prijs op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam bedraagt nu ongeveer 48,50 euro per megawattuur. Dat komt mede door het stopzetten van de levering van Russisch gas aan Europa via Oekraïne op nieuwjaarsdag. Europa moet het nu stellen zonder deze leveringsbron, die goed was voor ongeveer 5 procent van de totale Europese gasvraag.

De gasprijs is ook gevoelig voor verstoringen bij leveringen uit onder meer Noorwegen, bijvoorbeeld door onderhoudswerkzaamheden aan installaties. Noorwegen is nu de belangrijkste gasleverancier aan Europa. Ook wordt veel vloeibaar gemaakt aardgas (lng) geïmporteerd uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.