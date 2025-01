Is het ontbijt écht de belangrijkste maaltijd van de dag?

Liefhebbers van een stevig ontbijt vinden de opkomst van trends als intermittent fasting maar niks. Het overslaan van de ochtendmaaltijd zou allerlei gezondheidsvoordelen opleveren. De Britse kwaliteitskrant The Guardian vroeg een gerenommeerde voedingsexpert om opheldering.

Emotioneel onderwerp

“Ontbijt is voor veel mensen een emotioneel onderwerp”, zegt Dr. Emily Leeming, voedingswetenschapper aan King’s College London. “Of ze het nou overslaan of niet, iedereen lijkt er een sterke mening over te hebben.”

Waar eerdere generaties het ontbijt nog tot de ‘belangrijkste maaltijd van de dag’ kroonden, zweren aanhangers van intermittent fasting nu bij het overslaan ervan. Volgens hen levert het later beginnen met eten gezondheidsvoordelen op, vermindert het de totale calorie-inname en verbetert het de stofwisseling.

Focus verleggen

Leeming zegt dat onze voorouders het waarschijnlijk bij het rechte eind hadden met hun lofzang op het ontbijt. De onderzoeksresultaten over de vraag of het overslaan van ontbijt tot gewichtsverlies leidt, zijn niet eensluidend, maar ze wijst erop dat een kortere eetperiode vaak wordt geassocieerd met een lagere BMI. Het beste effect wordt echter bereikt als die periode samenvalt met het daglicht. Oftewel: vroeg eten en vroeg stoppen, zodat je spijsvertering – die ’s avonds trager werkt – optimaal kan functioneren.

“We moeten de focus verleggen van het pure verminderen van het aantal calorieën”, zegt Leeming. “Want wat is gezondheid eigenlijk? Het gaat ook om je goed voelen.”

Gemiste kans

Onderzoeken laten zien dat mensen die het ontbijt overslaan vaak minder vezels, essentiële mineralen en vitamines binnenkrijgen. Bovendien snacken ze meer – en niet bepaald gezond – in de avonduren. Ook wordt het overslaan van ontbijt in verband gebracht met een grotere kans op depressie en stress.

Leeming voegt daaraan toe: “Je stuurt een kind toch ook niet zonder ontbijt naar school? Waarom verandert dat als we volwassen worden? We willen toch allemaal voldoende energie hebben en die de hele dag door behouden?”

Leunen op koffie

Natuurlijk zijn er mensen die zweren dat ze zich beter voelen zonder ontbijt. Maar volgens Leeming is dat vaak niet het hele verhaal. “Sommigen negeren hun hongergevoel, leunen op koffie als reddingsmiddel in de ochtend en vragen zich vervolgens af waarom ze om vier uur ’s middags instorten.”

Herken je jezelf hierin? In plaats van het ontbijt over te slaan, raadt Leeming aan om je dag te beginnen met iets dat rijk is aan vezels en eiwitten. Neem de tijd om het rustig en bewust te eten. Dit voorkomt energiedips en laat je minder snel naar ongezonde snacks grijpen.

Bron: The Guardian