Nicol Kremers verzoekt rechter om Peter Gillis te laten getuigen

DEN BOSCH (ANP) - Nicol Kremers wil haar ex Peter Gillis onder ede laten horen om te bewijzen dat ze een contract met hem onder dwang zou hebben getekend. Volgens die overeenkomst zou ze niets mogen zeggen over gebeurtenissen tijdens de relatie. Bij het tekenen daarvan maakte de SBS6-ster volgens Kremers "misbruik van omstandigheden". Ze stelt dat ze herhaaldelijk slachtoffer is geweest van huiselijk geweld.

Kremers was maandag zelf niet in de rechtszaal in Den Bosch. Dat is volgens haar advocaten besloten in overleg met haar psycholoog. Gillis was wel aanwezig. Zijn advocaten verzetten zich tegen het verzoek om getuigen te horen. Volgens hen is er sprake van een mediacircus en is het doel om Gillis "te framen en in een kwaad daglicht te zetten".

Kremers' advocaten ontkennen dat. Zij zeggen dat hun cliënt slachtoffer was van geweld en zich bedreigd en geïntimideerd voelde. Bij de totstandkoming van de overeenkomst zou Gillis daar misbruik van hebben gemaakt. Ze willen hem daarover horen. Ook een andere getuige zou kunnen verklaren over de druk die Kremers voelde. Daarnaast willen de advocaten een deskundige oproepen, die kan beoordelen of zij wel in staat was om vrijwillig te tekenen.

Beslissing

Het stel werd bekend door de realityserie Massa is Kassa van SBS6 en ging in februari 2023 uit elkaar. De twee zijn ook nog steeds verwikkeld in een strafzaak, waarin Gillis wordt beschuldigd van mishandeling.

De rechter beslist over zes weken over de getuigenverzoeken.