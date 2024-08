Gebrek aan personeel wordt minder

De Nederlandse arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal iets minder krap geworden, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zowel het aantal vacatures als het aantal werklozen daalden, maar de afname van de vacatures was groter dan die van de werklozen.

Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt als het aantal banen hoger ligt dan het aantal werkzoekenden. In het vorige kwartaal stonden er per 100 werklozen 108 vacatures open. Daarmee blijft de arbeidsmarkt volgens het CBS nog altijd krap, maar wel minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Toen stonden 110 vacatures open per 100 werklozen.

Het aantal vacatures is eind juni afgenomen naar 401.000, zo'n 10.000 minder dan eind maart. In het eerste kwartaal steeg dit nog. Op die periode na daalt het aantal vacatures nu twee jaar vrijwel onafgebroken, zegt het CBS. In de horeca en de handel nam het aantal vacatures af, al waren in deze laatste branche nog wel de meeste banen beschikbaar. In onder meer de zakelijke dienstverlening, het openbaar bestuur en de zorg ontstonden meer nieuwe banen.

Jongeren

In april, mei en juni daalde het aantal mensen zonder werk naar 370.000, 3000 minder dan in de eerste drie maanden van het jaar. Het percentage mensen zonder betaald werk die daar wel recent naar hebben gezocht en op korte termijn beschikbaar zijn, nam afgelopen kwartaal iets af van 3,7 procent naar 3,6 procent. Dat komt volgens het CBS omdat het aantal werklozen dat werk vond groter was dan het aantal mensen dat werkloos raakte. Onder jongeren tot 25 jaar is de werkloosheid wel iets gestegen.

Het lijkt erop dat werkgevers liever mensen in dienst nemen dan ze een flexcontract aanbieden. Het aantal werknemers met een vast contract steeg vorig kwartaal met 26.000 naar 5,5 miljoen, aldus het CBS. Het aantal flexwerkers daalde met 25.000 naar 2,7 miljoen. Er kwamen verder 14.000 zelfstandigen bij, in totaal kwam dat uit op 1,6 miljoen mensen.