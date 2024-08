VN: kiescommissie Venezuela leefde integriteitsregels niet na

NEW YORK (ANP/AFP) - De kiesraad in Venezuela heeft zich tijdens en na de verkiezingen van 28 juli niet gehouden aan de basisprincipes rond transparantie en integriteit. Dat concludeert een VN-commissie in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Venezuela had vier verkiezingsexperts van de Verenigde Naties uitgenodigd om de stemming te observeren en verslag uit te brengen aan secretaris-generaal António Guterres. Zij concluderen in het rapport dat kiesraad CNE heeft verzuimd de maatregelen te nemen die essentieel zijn voor geloofwaardige verkiezingen.

Het uitblijven van een gedetailleerd overzicht van de uitslag per stembureau wordt in het rapport aangemerkt als een beslissing die "ongekend is in hedendaagse democratische verkiezingen" en die "een negatieve invloed heeft gehad op het vertrouwen in de uitslag".

Na de verkiezingen riep de CNE zittende president Nicolás Maduro uit tot winnaar. Hij zou 52 procent van de stemmen hebben gekregen. De oppositie stelt op basis van eigen tellingen aan te kunnen tonen dat haar kandidaat Edmundo Gonzalez Urrutia, een 74-jarige gepensioneerde diplomaat, de verkiezingen met een ruime marge heeft gewonnen.

De waarnemers merken in het rapport ook op dat zij tijdens het grootste deel van het verkiezingsproces medewerking kregen vanuit het CNE, maar dat het hen na het sluiten van de stemlokalen op 28 juni niet meer lukte om de verkiezingsfunctionarissen te spreken.